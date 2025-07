Per l'Italbasket U20 di Ilaria Bernardi bis vincente in rimonta contro la Slovenia per 54-53

Pallacanestro donne

Buona anche la seconda amichevole dell'azzurra brianzola verso gli Europei

Buona anche la seconda amichevole ravvicinata per la cestista di Figino Ilaria Bernardi e l'Italia Under20 femminile sulla strada che porta verso gli Europei di categoria in programma a Matosinhos in Portogallo dal 2 agosto.

La sfida

Ieri infatti le azzurre di coach Beppe Piazza hanno bissato il successo contro la Slovenia: dopo aver vinto 24 ore prima per 70-63, ieri è arrivata una seconda vittoria più sofferta, in rimonta e di misura per 54-53 ma tante buone indicazioni. Per Bernardi 4 punti a referto.

Ora l'Italia U20 proseguirà la sua preparazione e giocherà altre due amichevoli contro il Belgio il 25-26 luglio prima di trasferirsi in Portogallo dove il 2 agosto esordiranno agli Europei contro la Polonia, il giorno successivo affronteranno la Cechia e il 4 agosto per l’ultimo impegno della prima fase sfideranno i Paesi Bassi. Al termine della prima fase l’Italia incrocerà negli Ottavi di Finale una delle squadre del gruppo C, ovvero una tra Svezia, Turchia, Lettonia e Islanda.

Il tabellino di Italia-Slovenia 54-53

Parziali: 10-20, 20-38, 40-47, 14-6)

Italia: Edokpaigbe 15, Fantini 2, Lucantoni 2, Osazuwa 6, Zanardi 11, Lussignoli 2, Bernardi 4, Gianangeli 5, Diakhoumpa 2, Trozzola 5, Cedolini, Toffolo. All: Piazza.

Slovenia: Valancic 2, Strin 5, Sivka 19, Brecelj 8, Krenk, Cujnik, Lazarevic E. 3, Ovcina, Grebenc 3, Zibert 11, Lazarevic A. Ne, Zadravec 2.

Le convocate azzurre U20

Ilaria Bernardi 2005 1.78 G Basket Foxes Giussano

Gaia Castelli 2006 1.60 P Rhodigium Basket A.D

Ginevra Cedolini 2005 1.85 A San Martino Di Lupari

Sofia Ceppellotti 2005 1.82 A North Alabama University

Candy Edokpaigbe 2005 1.80 G Seattle University

Martina Fantini 2005 1.92 C Faenza Basket Project

Agnese Gianangeli 2005 1.83 A Pall. Femm. Umbertide

Lavinia Lucantoni 2005 1.78 G Panthers Roseto 2.0

Sophia Lussignoli 2005 1.70 G Ororosa Bergamo

Cristina Osazuwa 2005 1.90 C Costa Masnaga

Caterina Piatti 2006 1.92 C Lupe San Martino

Daba Diakhoumpa 2005 1.88 A-C Cestistica Spezzina

Francesca Toffolo 2005 1.80 G Virtus Academy Benevento

Emanuela Trozzola 2006 1.70 P Magnolia Campobasso

Emma Zuccon 2006 1.81 A Reyer Venezia

Carlotta Zanardi 2005 1.80 P Brixia Brescia