Per l'Italia 3X3 di Frustaci e Nasraoui una vittoria e un ko

Una sconfitta di misura e una vittoria all’overtime, questo il bilancio dell'Italia 3x3 femminile Under23.

Italia 3x3 in ripresa con l'Austria

In campo anche le due cestiste lariane Sofia Frustaci e Meriem Nasraoui, dopo la prima giornata del FIBA 3×3 Youth Nations League di Portoroz in Slovenia. Martedì 6 agosto, infatti, nel match d'esordio le azzurre sono state battute in volata dalle padroni di casa della Slovenia, ma poi si sono prontamente riscattate superando l’Austria al supplementare, piazzandosi così al terzo posto in classifica del torneo che comprende anche Germania e Slovacchia. Ieri sono tornate in campo per la seconda giornata della tappa slovena che si chiuderà oggi, giovedì 8 agosto.

Questi i tabellini azzurri della prima giornata

Italia-Slovenia 19-20 (Nasraoui 8, Frustaci 1)

Italia-Austria 17-16 dts (Nasraoui 8, Natali 4, Gilli 2, Frustaci 3)

Questa la squadra azzurra

Caterina Gilli 2002

Sofia Frustaci 2002

Meriem Nasraoui 2002

Giulia Natali 2002