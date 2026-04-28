Sarà nella città di Cantù, giorno 12 Maggio alle ore 21 al Cineteatro Fumagalli la prima proiezione itinerante del film documentario “Per Tutti Charly” dedicato alla leggenda del basket Italiano ed ex C.T. della Nazionale azzurra Carlo Recalcati, scritto e prodotto da We for You Events&Communication di Alessandro Nava con la regia di Fabio Villoresi.

“Per Tutti Charly”: il documentario su Carlo Recalcati debutta a Cantù

Una “première” cinematografica che vedrà sullo schermo il protagonista nel suo 80° anno di vita raccontarsi nei luoghi che ha vissuto e che lo hanno reso celebre, a partire dalla città brianzola arrivato all’età di 17 anni e dove ancora oggi vive insieme alla sua famiglia, divenuto negli anni una Icona della pallacanestro canturina.

Il film adotta una modalità di racconto immersiva ed emozionale, attraverso un intreccio di filmati d’archivio e testimonianze, scene inedite ed aneddoti raccontati non solo da Charly ma anche dai protagonisti che hanno fatto parte del suo percorso sportivo in situazioni appositamente ricreate per far rivivere al pubblico l’atmosfera e l’energia di quei momenti indimenticabili dove lo spettatore potrà sentirsi parte di quegli istanti, cogliendo sfumature ed emozioni che hanno segnato la vita di Charly dentro e fuori dal campo.

Gli anni alla guida dei club

Il cast vede la partecipazione speciale di Federico Buffa, ex agente di Recalcati, che racconta il protagonista nelle sue fasi iniziali come allenatore e giocatore con una narrazione a tratti del tutto inedita. Una carrellata di Icone del basket da testimoni di episodi iconici legati ai trionfi di Charly con squadre di club tra cui: Dan Peterson, Bob Morse, Roberto Allievi, Pierluigi Marzorati, Fabrizio Della Fiori, Antonio Farina, Franco Meneghel, Roberto Natalini e Flavio Carera. Storie di vita come la crescita di Hugo Sconochini a Reggio Calabria ed amicizie durate nel tempo con Alexsander Volkov e Pace Mannion, arrivati in Italia e voluti fortemente da Charly con un racconto leggendario nel film. I tre scudetti di Charly vinti da allenatore, vedono la partecipazione di Andrea Meneghin, Giacomo Galanda e Gianluca Basile.

Alla guida della Nazionale

I successi con la Nazionale azzurra con il contributo di Flavio Tranquillo, Fabrizio Frates, Matteo Soragna, Massimo Bulleri, Davide Lamma, Roberto Chiacig, Gigi Datome ed Alberto Mattioli, a far emergere l’autenticità delle doti umane del protagonista, anche i Presidenti di FIP e Lega, Gianni Petrucci e Maurizio Gherardini, l’ex g.m. Gianni Chiapparo ed Antonio Bulgheroni presidente della Pall. Varese, Federico Casarin della Reyer Venezia e l’ex ass. coach Walter De Raffaele, Graziella Bragaglio e Matteo Bonetti della Pall. Brescia e la testimonianza dell’ex deus ex machina della Mens Sana Siena, Ferdinando Minucci, insieme allo storico vice allenatore Simone Pianigiani.

Il film è patrocinato dalla presidenza della Federazione Italiana Pallacanestro e Lega Basket serie A, ed ha avuto il contributo da parte di Banca Generali per la realizzazione dell’opera.

I Biglietti per assistere alla proiezione sono disponibili on line su Vivaticket al seguente link: https://www.vivaticket.com/it/ticket/per-tutti-charly/301159 o in tutti i punti vendita abilitati in Italia. Punto vendita a Cantu: – Ipercoop Viale Lombardia 68.