Per Vertemate nuovo successo casalingo, Villa Guardia stoppata dalla capolista

Gli anticipi del 6° turno del campionato di serie C femminile hanno regalato un nuovo importante successo casalingo per la Vertematese di coach Luca Zanotti che ha schiantato anche Corsico e si conferma così nelle zone nobili del girone B. Da dove si stacca momentaneamente il Villa Guardia che ha dovuto arrendersi a domicilio contro la capolista Lecco Women disputando comunque una buona gara. Vertemate tornerà in campo venerdì 14 novembre ospite del quotato Gavirate mentre Villa Guardia in contemporanea sarà di scena a Tradate,

Programma del 6° turno d’andata del girone B

Anticipi del weekend Vertematese-Corsico 59-52, Pro Patria Busto-Broni 38-51, Sondrio-Aba Legnano 61-33, Valmadrera-Gavirate 43-77, Villa Guardia-Lecco Women 43-59; Tradate-Fernese posticipo domenicale Ardor Bollate-Gallarate.

Classifica girone B

Lecco 12; Gavirate 10 ; Gallarate, Vertematese, Sondrio 8; Tradate, Villa Guardia, Corsico, Fernese 6; Broni 4, Legnano, Bollate, Pro Patria Busto 2; Valmadrera 0.