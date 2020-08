“Per vincere ci vuole anche c…!”: l’Uggiatese festeggia così la promozione in Seconda Categoria

“Per vincere ci vuole anche c…!”: l’Uggiatese festeggia la promozione in Seconda Categoria.

Festa all’insegna della goliardia venerdì 31 luglio, al campo sportivo di Uggiate Trevano, per la promozione in Seconda categoria dell’Uggiatese, formazione allenata da mister Roberto Roncoroni. Prima i festeggiamenti con una cena, in cui la dirigenza della società si è messa a completa disposizione dei calciatori. Poi la foto, “come mamma li ha fatti”, in campo. Perché alla fine il fattore “C”, è quello!

