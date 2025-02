Pesante ko casalingo per la Pallavolo Cabiate che cede 0-3 contro Volpiano 

Brutta sconfitta casalinga per la Pallavolo Cabiate che nel weekend è stata battuta con un secco 0-3 dalla Savis Volpiano e ora si ritrova penultima in classifica in serie B1 femminile. Prova opaca per la Clerici Auto che ha dovuto sempre inseguire una Savis che invece ha sempre avuto in pugno la gara. Ora la squadra cabiatese diretta da coach Gilles Reali deve sfruttare la settimana di pausa per preparare al meglio il prossimo impegno casalingo in programma sabato 1 marzo alle ore 20.30 contro Volano, per provare ad uscire da questo momento difficile.

Il tabellino di ClericiAuto -Savis Volpiano 0-3

Parziali: 16-25, 22.25, 20-25

Pallavolo Cabiate: Gotti 10, Bordignon 9, Bizzotto 5, Colombo 4, Crespi 4, Casarotti 1, Passuello 1, Niccoli 1, Ghezzi 1. All. Reali

Risultati del 3° turno di ritorno, serie B1 donne

Sabato 15 febbraio ore 21 Cabiate-Savis Volpiano 0-3, Santena-Libellula 2-3, Volano-Club Italia 3-0, Villa Cortese-Palau 3-1, Legnano-Novara 3-1, Don Colleoni-Trentino Energie 3-0, Chiavenna-Parella 2-3.

Classifica girone A

Villa Cortese 42; Savis Volpiano 36; Volano 34; Santena 33; Capo D'Orso Palau 30; Libellula, Focol Legnano 28; Novara 22; Parella 21; Club Italia 16; Don Colleoni 14; Clerici Auto Cabiate, Trentino Energie 13; Chiavenna 6.

Programma del 4° turno di ritorno, serie B1 donne

Sabato 1 marzo ore 21 Cabiate-Volano, Palau-Santena, Novara-Libellula, Trentino Energie-Legnano, Savis Volpiano-Villa Cortese, Parella-Don Colleoni, Club Italia-Chiavenna.