Pesaro batte l’Acqua S.Bernardo Cantù 90-67

L’Acqua S.Bernardo esce sconfitta dalla Vitrifrigo Arena di Pesaro, dove i padroni di casa si impongono con un netto 90-67 finale.

Pesaro si impone alla Vitrifrigo Arena

Moraschini apre le danze con due triple, ma Bucarelli e Ahmad tengono Pesaro in scia. Piccoli e Basile provano ad allungare a +7, ma Bucarelli risponde con due triple. Si rivede in campo anche McGee, ma è Pesaro a chiudere la prima frazione con maggiore vigore e, con Parrillo, trova il sorpasso con il canestro del 20-19. Ahmad porta Pesaro a +5, ma Baldi Rossi interrompe il parziale con una tripla. I padroni di casa però continuano a ingranare e grazie a Maretto e King guadagnano un massimo vantaggio di 8 punti. È ancora la coppia Baldi Rossi-Moraschini a suonare la carica e l’Acqua S.Bernardo torna così a un solo punto di distanza. Nel finale è ancora Pesaro a prevalere e al riposo comanda 45-39.

Cantù prova a reagire

De Nicolao e Piccoli provano a guidare una reazione di Cantù, ma King consente a Pesaro di mantenere sempre due possessi di vantaggio. McGee cerca di scuotere i biancoblù con una tripla, ma Pesaro continua a trovare il canestro con estrema facilità e rimane sempre in controllo. L’inerzia rimane tutta pesarese e il canestro sulla sirena di De Laurentiis ritocca il massimo vantaggio sul 72-59. Dopo diversi minuti senza canestri, De Nicolao muove il punteggio con due liberi. Anche Pesaro però si sblocca, con una tripla di Lombardi. L’Acqua S.Bernardo non trova più la via del canestro e la Carpegna Prosciutto prende definitivamente il largo. Finisce 90-67.

Il commento di coach Brienza

Il commento in conferenza stampa di coach Nicola Brienza dopo la sconfitta dell’Acqua S.Bernardo Cantù a Pesaro. "Per quanto mi riguarda la partita è durata i primi 6/7 minuti del primo quarto, dove noi siamo mancati totalmente. Pur avendo iniziato molto bene in termini realizzativi, difensivamente siamo stati troppo superficiali fin dall'inizio, con poca presenza e poca adrenalina. Già in quei minuti, anche se eravamo in vantaggio, Pesaro aveva preso tutti i tiri che non volevamo facessero, con rimbalzi in attacco e contropiede presi troppo facilmente. Questo gli ha consentito di entrare nella partita in un modo completamente diverso da quello che volevamo e di prendere subito fiducia. Nel secondo tempo, e soprattutto nell’ultimo quarto, siamo stati oggettivamente troppo brutti, spegnendoci completamente. Ovviamente questo non deve succedere. Nel momento in cui abbiamo percepito di aver perso la partita, ci siamo lasciati andare e questo aspetto mentale non va bene. Complimenti a Pesaro che ha meritato questa vittoria”.

Info match

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO – ACQUA S.BERNARDO CANTÙ 90 – 67(20-19, 25-20, 27-20, 18-8)

Acqua S.Bernardo Cantù: Valentini, Baldi Rossi 9, Moraschini 10, De Nicolao 11, Piccoli 10, Basile 7, Burns 6, Riismaa 2, McGee 8, Possamai 4.

Carpegna Prosciutto Pesaro: Cornis, Stazi, Maretto 9, Parrillo 3, Imbrò 11, De Laurentiis 10, King 20, Bucarelli 13, Lombardi 3, Zanotti 5, Ahmad 16.

Arbitri: Bartoli, Chersicla, Rodia.