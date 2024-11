PGC Cantù: gli Under17 "doppiano" l'Urania Milano 84-42

Si apre con il piede giusto il girone di ritorno del campionato Under17 Eccellenza per il Progetto Giovani Cantù.

Larga vittoria per gli Under17

La Generali Buelli e Raseto Under17 diretta da coach Guido Saibene ha vinto largamente, doppiando l'Urania MIlano per 84-42 confermandosi così seconda forza del suo girone. Cantù tornerà in campo sabato 23 novembre a Pavia ospite dell'Here You Can già battuta nel match d'andata.

Il tabellino di Generali Buelli e Raseto Cantù-Urania Milano 84-42

Parziali: 24-7, 53-20, 74-28

Generali Buelli e Rasero Cantù: Molteni 2, Rossi 9, Fossati 7, Zimonjic 10, Gualdi 4, Malano 10, Bagordo, Fortis 7, Panceri 13, Pavese 3, Alexa 6, Bandirali 13. All. Saibene, Vice All. Bonassi, Banfi.

Urania Milano: Cividati 12, Niceforo 5, Manfredi, De Carlo 2, Buffone 5, Garavaglia, Mitic 2, Costa 2, Mapelli 2, Martino 8, D’Antoni, Valerio 4. All. Lo Storto.