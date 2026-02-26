Pallacanestro giovanile

PGC: l’Uniweb U14 stravince il recupero a Milano e resta in vetta

Grande vittoria esterna per il team biancoblù capolista nel girone B lombardo.

Cantù · 26/02/2026 alle 14:00

Ieri sera nuova vittoria per l’Uniweb Cantù Under14 Gold del PGC, che è andata a vincere il recupero del 6° turno di ritorno sul campo del Social Osa con un roboante 55-108.

Con il successo di ieri, mercoledì 25 febbraio, i biancoblù diretti da coach Matteo Bonassi del Progetto Giovani Cantù mantengono le vetta del girone B a quota 34 punti e torneranno in campo già domenica 1 marzo quando alle ore 11.15 ospiteranno il Legnano.

Il tabellino di Social Osa Milano-Uniweb Cantù

Parziali: 15-26, 30-49, 41-78
Uniweb Cantù: Mascheroni 6, Formenti 15, Bazzi 2, Lombardi 10, Gallinoni 2, Balestrini 9, Galimberti 20, Moscatelli 27, Santonastasi 4, Olgiati R. 9, Aiolfi 4. All. Bonassi, Vice All. Cipolletta.

