PGC: l’Under 15 esordirà sul campo di Pedrengo

Il PGC, Progetto Giovani Cantù, ha scoperto il cammino dell’Under 15 Eccellenza: il 4 ottobre esordio contro il Pedrengo.
L’Eccellenza del PGC è pronta per il campionato
La FIP Lombardia ha pubblicato il calendario ufficiale del campionato Under 15 Eccellenza maschile che vedrà al via nel girone A anche il Progetto Giovani Cantù allenato quest’anno da coach Matteo Bonassi. I canturini esordiranno il 4 ottobre ospiti sul campo del Basket Pedrengo mentre debutteranno in casa l’11 ottobre contro Cremona. Il girone d’andata si chiuderà il 15 novembre a Bergamo mentre il girone di ritorno si aprirà il 22 novembre per terminare il 17 gennaio 2026. Successivamente si svolgerà la seconda fase.
Il calendario di Cantù U15 nel girone A
1° turno Pedrengo-Cantù andata 4/10, ritorno 22/11
2° turno Cantù-Vanoli Cremona andata 11/10, ritorno 29/11
3° turno Desio-Cantù andata 18/10, ritorno 6/12
4° turno Cantù-Pall. Brescia andata 25/10, ritorno 13/12
5° turno Orzinuovi-Cantù andata 1/11, ritorno 20/12
6° turno Cantù-Olimpia Milano andata 8/11, ritorno 10/01
7° turno Blu Orobica Bergamo-Cantù andata 15/11, ritorno 17/01