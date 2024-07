PGC Cantù unica rappresentante lariana U17, Eccellenza lombarda

C'è la sola Pallacanestro Cantù a rappresentare la nostra provincia nelle squadre ammesse a partecipare al campionato Under17 Eccellenza lombardo 2024/25.

Eccellenza regionale guidata da Saibene

La Fip Lombardia in queste ore ha pubblicato l'elenco ufficiale delle società aventi diritto. Il team canturino nella prossima stagione sarà allenato da coach Guido Saibene, nuovo responsabile tecnico del PGC.

Elenco squadre U17 Eccellenza 2024/25

- PALLACANESTRO CANTU'

- PALL.OLIMPIA MILANO

- PALLACANESTRO VARESE

- ROBUR ET FIDES VARESE.

- URANIA BASKET MILANO

- POL DIL. LIBERTAS CERNUSCO

- A.DIL. GAMMA BASKET SEGRATE

- AS DIL BASKET COSTA

- GUERINO VANOLI BASKET CREMONA

- US D. NERVIANESE

- PALL. AURORA DESIO 94 US PALL. AURORA DESIO 94

- JUNIOR BASKET

-AYERS ROCK BK GALLARATE

-PALL. BERNAREGGIO

-A.DIL. POL. CALUSCHESE

- A.S.DIL. BLU OROBICA

-PALLACANESTRO BRESCIA

-ACCADEMIA BK ALTO MILANESE

- S.S.D.R.L. HERE YOU CAN

- VARESE ACADEMY

- BLU BASKET TREVIGLIO