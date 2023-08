PGC Cantù unica rappresentante nostrana nel campionato U15 Eccellenza 2023/24

Pallacanestro lariana comunicazione della Fip regionale in vista della nuova stagione cestistica.

Pallacanestro lariana il team brianzolo riparte con nuove ambizioni dopo l'argento conquistato nelle ultime finali nazionali

La pallacanestro lariana avrà una sola rappresentante nel campionato Under15 Eccellenza maschile 2023/24 lombardo e sarà quella del Progetto Giovani Cantù. Lo ha comunicato il comitato Fip regionale che ha pubblicato l'elenco delle 16 squadre ammesse a partecipare al prossimo campionato di categoria. Ricordiamo che nella stagione passata la squadra Under15 del Progetto Giovani Cantù targata Cierre Ufficio dopo essere stata protagonista nel campionato lombardo si è laureata vicecampione d'Italia alle finali nazionali di categoria conquistando una brillante medaglia d'argento.

Questo l'elenco delle squadre partecipanti al campionato U15 Eccellenza

- PALLACANESTRO CANTU'

- PALL.OLIMPIA MILANO

-ROBUR ET FIDES VARESE

- URANIA BASKET MILANO

-LIBERTAS CERNUSCO

- A.DIL. GAMMA BASKET SEGRATE

- BASKET COSTA MASNAGA

- A.S.D. JUNIOR BASKET JUNIOR VIGEVANO

-AYERS ROCK BK GALLARATE

- A.S. DIL. F. LUSSANA BERGAMO

- PALL. BERNAREGGIO 99

- A.DIL. POL. CALUSCHESE

- ASS. POL. DIL. SAN PIO X MANTOVA

- PALLACANESTRO BRESCIA

-ACCADEMIA BK ALTO MILANESE LEGNANO

- HERE YOU CAN PAVIA