PGC: che bella "tripletta" con gli U17 regionali, nel Gold con U14 e U13 

Continua il buon momento per il PGC, Progetto Giovani Cantù, che in settimana ha inanellato altre tre vittorie squillanti merito delle squadre Under 17 Regionali e nei campionati Gold da Under 14 e Under 13.

PGC, ecco i risultati

Il tabellino di U17 regionale Ceam Cantù-Venegono 95-47

Parziali: 30-9, 51-25, 80-32

Ceam Cantù: Cambria 7, Imperiali 14, Pirini 2, Saldarini 3, De Lucca M. 2, Olgiati 9, Varani 6, Cassa 7, Cozza 14, De Lucca A. 15, Corti 12, Mutlu 4. All. Rumi, Vice All. Besio.

Basket Venegono: Gelosi 2, Lamperti 6, Policarro, Valotta 10, Frighi 1, Mentasti, Bonotto 8, Busata 4, Ceriani 12, Fumagalli 2, Balsini 2. All. Caccivio.

Il tabellino U14 Gold Uniweb Cantù-Pol Comense 61-51

Parziali: 12-11, 18-28, 40-42

Uniweb Cantù: Imberti, De Lucca 10, Moscatelli 5, Riva, Galli 3, Cunio 8, Colombo 13, Galvano, Cozza 2, Sanvito, Castoldi 10, Torchio 10. All. Cara, Vice All. Roncoroni.

Sa segnalare anche il bel colpo messo a segno dai Los Angeles Clippers del PGC Cantù che in casa hanno travolto gli Houston Rockets Arcisate per 71-46.