PGC: Cierre Ufficio Cantù U15 ko nella semifinale di ritorno a Milano

Niente da fare per la Cierre Ufficio Cantù Under15, del PGC – Progetto Giovani Cantù.

Ko gli under 15 in semifinale

La Cierre Ufficio Cantù U15 del PGC ha dovuto alzare bandiera bianca anche nel match di ritorno della semifinale regionale per il 5°-8° posto battuta ancora una volta dal Milanotre per 97-76. Risultato fin troppo severo per i biancoblù di coach Matteo Bonassi che hanno disputato una grande prova comandando per oltre metà gara. Dopo l’intervallo però i padroni di casa hanno recuperato e ribaltato l’esito del match. Per la Cierre Ufficio ora ci sarà la finale per 7°-8° posto.

Il tabellino di Milanotre-Cierre Uffico Cantù

Parziali: 20-22, 35-47, 69-58

Oscom Milano 3: Poggi, Yte, Zotti, Rocchietti, Greco 9, Frassini 2, Sulla 34, Stroppa 11, Di Falco, Sene 7, Ciannarella 11, Russo 23. All. Villa.

Ci.Erre Ufficio Cantù: Cunio 2, Marenco, Sanvito 6, De Lucca, Tonetto 5, Fioravanti 4, Ferretto 22, Terraneo, Galvano 2, Colombo 13, Molteni 4, Torchio 18. All. Bonassi, Vice All. Pozzoli.