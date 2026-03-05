Pallacanestro giovanile

PGC: la Cierre Ufficio Cantù U15 perde la semifinale d’andata contro Milanotre

Playoff ancora amari per la squadra bianconlù sconfitta a domicilio in gara 1.

Cantù · 05/03/2026 alle 14:35

Pesante sconfitta casalinga per la Cierre Ufficio Cantù del PGC nel match d’andata della semifinale regionale valida per la classificazione dal 5° all’8° posto.

Sconfitta pesante in casa PGC

La squadra brianzola del PGC, Progetto Giovani Cantù, diretta da coach Matteo Bonassi si è dovuta arrendere in casa alla Oscom Milanotre che si è imposta con un netto 65-111 portandosi 1-0 nella serie. Ora, i canturini proveranno a impattare la semifinale nel match di ritorno in programma sabato 7 marzo a Basiglio (re 15) per rimandare la qualificazione alla terza partita eventualmente prevista  a Seveso sabato 14 alle ore 16

Tabellino di Cierre Ufficio Cantù-Oscom Milanotre 65-111

Parziali: 17-28, 35-54, 56-76
Ci.Erre Ufficio Cantù: Cunio 4, Marenco 2, Sanvito 10, Tonetto 12, Fioravanti 2, Ferretto 13, Galvano 2, Colombo 2, Galimberti 6, Castoldi 2, Molteni 6, Torchio 4. All. Bonassi, Vice All. Pozzoli.
Oscom Milano 3: Poggi 3, Yte 2, Zotti 4, Rocchietti 5, Greco, Frassini 9, Sulla 16, Stroppa 9, Conti, Di Falco 10, Ciannarella 23, Russo 30.

