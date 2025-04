PGC, cinque squadre pronte a partecipare al 17° Memorial Papini

Il Progetto Giovani Cantù si prepara a "invadere" la riviera romagnola con i suoi cestisti per partecipare al Memorial Papini.

Da Cantù a Rimini per il Memorial Papini

In occasione del 17° Memorial Claudio Papini la società brianzola ha deciso di partecipare con ben cinque squadre alla tradizionale e prestigiosa kermesse di Rimini, in programma dal 24 al 27 aprile prossimi. Una manifestazione che conterà ben 11 categorie giovanili e che vedrà scendere in campo ben 110 squadre provenienti da tutta Italia pronte a vivere una bella esperienza non solo sportiva. Il Progetto Giovani Cantù, come detto, disputerà il 17° Trofeo Claudio Papini 2025 con le squadre Aquilotti 2014, Esordienti Gold, Under 13 Gold, Under 14 Gold e Under 17 Silver.