PGC, doppio colpo corsaro nei campionati Gold per U13 e U14

Doppio colpo corsaro per le squadre del PGC, Progetto Giovani Cantù nei campionati Gold lombardi.

Che colpi il PGC

Copertina meritata per gli Under13 griffati Geneco e allenati da coach Matteo Alberio che hanno iniziato il cammino nei playoff regionali vincendo gara 1 degli ottavi di finale andando a sbancare il campo del San Pio X Mantova e ipotecando la qualificazione ai quarti. La gara di ritorno è in programma in casa, martedì 22 aprile, alle 19.

Il tabellino di San Pio X Mantova-Geneco Cantù 56-79

(19-20, 34-38, 37-59)

Geneco Cantù: D’Aloia, Fedeli 3, Molteni, Formenti 11, Balestrini 23, Moscatelli 29, Mangeruca, Bazzi 6, Borghesi, Turati 4, Vivinetto, Anzani 3. All. Alberio, Vice All. Pietri.

Applausi anche per la squadra Under14 del PGC targata Uniweb che è andata a sbancare il campo di Viadana contenendo i tentativi di rimonta della squadra locale.

Il tabellino di Viadana-Uniweb Cantù 59-68

Parziali: 13-15, 26-38, 42-53

Uniweb Cantù: Imberti, De Lucca 5, Moscatelli 1, Balestrini 3, Galli, Cunio 21, Colombo 8, Galvano 2, Cozza, Sanvito 12, Castoldi 6, Torchio 10. All. Cara, Vice All. Roncoroni.