PGC: doppio ko per la Geneco Cantù U13 al 21° Memorial Garattoni di Rimini

E’ partita con una doppia sconfitta l’avventura della squadra Under13 Gold del Progetto Giovani Cantù alla 21ª edizione del Memorial Garattoni.

Memorial Garattoni amaro per l’U13 canturina

Il prestigioso torneo a 16 squadre – con alcune tra le migliori realtà giovanili provenienti da tutta Italia – si sta svolgendo a Rimini. Iniziato il 3 gennaio, finirà domani, 6 gennaio. La Geneco Cantù diretta da coach Matteo Alberio è stata inserita nel girone C e ha debuttato ieri perdendo al fotofinish e di misura contro la padrona di casa IBR Rimini per 59-61. Domenica doppio impegno: nella mattinata seconda gara e seconda sconfitta per la Geneco battuta dalla Laurenziana Firenze. Nel pomeriggio terza sfida contro UBL Prato. Oggi, lunedì 5 gennaio, spazio alle semifinali, mentre domani – giorno dell’Epifania – andranno in scena le finali.

Il tabellino di Geneco Cantù- IBR Rimini 59-61

Geneco Cantù: Guglielmetti 1, Marzoli 2, Novelli 2, Casati 5, Tinivella, Sellitto 11, Bianchi 15, Valsiglio 6, Manalo 1, Rizzini, Neuman 15, Sibio,, Basile. All. Alberio, Vice All. Besio.

Il tabellino di Laurenziana Basket- Geneco Cantù 84-52

Parziali: 12-24, 29-42, 38-70

Geneco Cantù: Guglielmetti 2, Marzoli, Novelli 6, Casati 7, Tinivella 3, Sellitto, Bianchi 15, Valsiglio, Manalo 5, Rizzini 2, Neuman 8, Sibio 2. All. Alberio, Vice All. Besio.