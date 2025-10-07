PGC, esordio vincente per l’U19 in volata contro Varese Academy, Acunzo ancora decisivo

A poche ore dal secondo successo in Serie B con la maglia della Robur Saronno, gli Under19 del PGC Cantù sono tornati in campo per aprire il campionato Eccellenza di categoria.

PGC vincente in Eccellenza

E l’esordio casalingo di ieri sera, lunedì 6 ottobre, per il Gorla Energia diretto da coach Luca Ansaloni è stato vincente visto che in volata ha domato la Varese Academy per 82-80. Avvio di gara non facile per i canturini che si sono ritrovati sotto di 10 lunghezze all’intervallo poi piano piano hanno carburato cambiando marcia e inerzia del match già nel terzo quarto. La zampata vincente di Thomas Acunzo, ancora match winner come in Serie B, però è arrivata al fotofinish e ha portato i primi due punti del campionato. Il Gorla Cantù tornerà in campo lunedì 13 ospite dell’Aba Legnano.

Il tabellino

Parziali: 19-16, 28-38, 62-52

Gorla Energia Cantù: Molteni 22, Redaelli 17, Ventura 15, Fortis, Panceri, Bagordo, Pavese 6, Presotto 4, Ring, Alexa, Acunzo 18. All. Ansaloni, Vice All. Banfi.

Varese Academy: Franceschet 8, Giacomelli 2, Ferazzi, Piccoli 12, Bosio 6, Slimani Virgilio 8, Nicoletti, Ewanke 24, Aletti 11, Verona, Pinzi 10.

Risultati 1° turno

Lunedì 6 ottobre Gorla Cantù- Varese Academy 82-80. Robur Varese-Pallacanestro Varese 92-99, Gallarate-Aba Legnano 77-75

Programma del 2° turno girone C

Lunedì 13 ottobre ore 21 Aba Legnano-Gorla Cantù, martedì 14 Varese Academy-Robur Varese, Pallacanestro Varese-Gallarate.