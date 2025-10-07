Pallacanestro giovanile

PGC, esordio vincente per l’U19 in volata contro Varese Academy, Acunzo ancora decisivo

Buona la prima della squadra brianzola nel campionato Eccellenza.

PGC, esordio vincente per l’U19 in volata contro Varese Academy, Acunzo ancora decisivo

Cantù · 07/10/2025 alle 15:26

A poche ore dal secondo successo in Serie B con la maglia della Robur Saronno, gli Under19 del PGC Cantù sono tornati in campo per aprire il campionato Eccellenza di categoria.

PGC vincente in Eccellenza

E l’esordio casalingo di ieri sera, lunedì 6 ottobre, per il Gorla Energia diretto da coach Luca Ansaloni è stato vincente visto che in volata ha domato la Varese Academy per 82-80. Avvio di gara non facile per i canturini che si sono ritrovati sotto di 10 lunghezze all’intervallo poi piano piano hanno carburato cambiando marcia e inerzia del match già nel terzo quarto. La zampata vincente di Thomas Acunzo, ancora match winner come in Serie B, però è arrivata al fotofinish e ha portato i primi due punti del campionato. Il Gorla Cantù tornerà in campo lunedì 13 ospite dell’Aba Legnano.

Thomas Acunzo al PGC
Thomas Acunzo decisivo in Serie B con l’Under19 – foto social PGC

Il tabellino

Parziali: 19-16, 28-38, 62-52
Gorla Energia Cantù: Molteni 22, Redaelli 17, Ventura 15, Fortis, Panceri, Bagordo, Pavese 6, Presotto 4, Ring, Alexa, Acunzo 18. All. Ansaloni, Vice All. Banfi.
Varese Academy: Franceschet 8, Giacomelli 2, Ferazzi, Piccoli 12, Bosio 6, Slimani Virgilio 8, Nicoletti, Ewanke 24, Aletti 11, Verona, Pinzi 10.

Risultati 1° turno

Lunedì 6 ottobre Gorla Cantù- Varese Academy 82-80. Robur Varese-Pallacanestro Varese 92-99, Gallarate-Aba Legnano 77-75

Programma del 2° turno girone C

Lunedì 13 ottobre ore 21 Aba Legnano-Gorla Cantù, martedì 14 Varese Academy-Robur Varese, Pallacanestro Varese-Gallarate.

Luca Ansaloni nello staff del PGC Cantù
Luca Ansaloni coach del PGC Cantù Under19 Eccellenza
Tu cosa ne pensi?