PGC: Geneco Cantù U13 ko nell’andata degli ottavi contro l’Olimpia Milano

Sono partiti subito in salita i playoff Under13 Gold lombardi per la Geneco Cantù, del PGC – Progetto Giovani Cantù.

Strada in salita per il PGC

La Geneco U13 del PGC è stata battuta nella gara d’andata degli ottavi di finale dai pari età dell’Olimpia Milano. I canturini abbinati agli Oklahoma City Thunder sono stati costretti sempre ad inseguire i rivali milanesi abbinati ai Chicago Bulls e alla fine hanno dovuto alzare bandiera bianca. Ora l’attenzione si sposta sulla gara di ritorno in programma a Milano, sabato 7 marzo alle ore 18.30, quando ai canturini diretti da coach Matteo Alberio servirà un’impresa per ribaltare le sorti della serie.

Il tabellino di Geneco Cantù- Olimpia Milano

Parziali: 10-20, 21-36, 28-50

Geneco Cantù: Guglielmetti, Reclari 4, Rizzini 2, Marzoli, Casati 2, Sellitto 14, Valsiglio 2, Bianchi 13, Balestrini, Novelli, Basile 7, Neuman. All. Alberio, Vice All. Besio.