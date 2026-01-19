PGC: gli U13 di Cantù salutano la prestigiosa EYBL perdendo all’overtime con Lanciano

Si è chiusa la bella esperienza della squadra Under13 Gold del PGC, Progetto Giovani Cantù, alla seconda tappa della prestigioso Torneo internazionale EYBL.

Esperienza formativa per gli U13 del PGC

Il torneo è svolto a Roseto degli Abruzzi dal 15 al 18 gennaio. La Geneco Cantù diretta da coach Matteo Alberio, ieri – domenica 18 gennaio – ha chiuso il torneo con quattro sconfitte subite all’esordio contro Fortitudo BK Francavilla, poi con Roseto e Moncalieri e infine ieri contro Lanciano dopo un tempo supplementare. Nonostante questo quarto ko i giovani canturini hanno vissuto una splendida avventura, coronata da due riconoscimenti individuali importanti: Riccardo Casati è stato inserito nel miglior quintetto di tappa e Owen Neuman è stato eletto MVP della squadra canturina,

Il tabellino di Geneco Cantù-Unibasket Lanciano 77-85 dts

Parziali: 13-17, 34-28, 51-49, 70-70

Geneco Cantù: Guglielmetti 2, Mormandi, Tettamanti 1, Marzoli 4, Casati 10, Bianchi 6, Valsiglio 6, Manalo 2, Neuman 39, Sibio 7, Basile. All. Alberio, Vice All. Besio.

Il tabellino di Geneco Cantù-Basket Moncalieri 45-53

Parziali: 10-16, 17-32, 28-45

Geneco Cantù: Guglielmetti 2, Mormandi, Tettamanti, Marzoli, Casati 4, Bianchi 9, Valsiglio 7, Manalo 1, Neuman 18, Sibio 4, Basile. All. Alberio, Vice All. Besio.