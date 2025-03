PGC: U13 vincono il derby con Comense, U19 Gorla ko a Varese

Un po’ dolce un po’ amaro il sapore in casa PGC, Progetto Giovani Cantù, che collezionato una vittoria e una sconfitta con le proprie divisioni.

PGC vince con gli U13

Parte bene la fase a orologio del campionato lombardo Under13 Gold per la Geneco Cantù che ha vinto il derby lariano contro la Comense per 93-58. Di fatto la gara è rimasta in equilibrio fino all'intervallo poi i padroni di casa sono scappati via. I Los Angeles Clippers di Cantù torneranno in campo sabato 22 ospiti dei Portland Trail Blazers di Lonate secondi in classifica mentre la Comense giocherà in casa domenica 23 contro la Robur Varese.

Il tabellino di Geneco Cantù Los Angeles Clippers- Comense Denver Nuggets 93-58

Parziali: 21-15, 47-35, 67-43

Geneco Cantù: D’Aloia 6, Fedeli 4, Molteni 4, Sellitto 3, Neuman, Mangeruca 2, Formenti 12, Balestrini 16, Turati, Moscatelli 41, Bazzi 5, Anzani. All. Alberio, Vice All. Pietri.

Gorla Cantù Under19 ko a Varese

Niente da fare invece per la squadra Under19 Eccellenza del Gorla Cantù sconfitta sul campo dell'Academy Varese per 82-66. La squadra diretta da coach Mattia Costacurta è ora settima nel girone interregionale quando mancano solo due gare alla fine della stagione regolare. Prossimo turno, penultimo, lunedì 24 marzo ore 21 Gallarate-Gorla Cantù.