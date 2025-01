PGC: gli U15 aprono la seconda fase Gold e rimontano a Bergamo

Che inizio brillante per la seconda fase Gold: protagonista Under15 da Cantù a Bergamo, uscita vittoriosa.

Fase Gold

Inizia nel migliore dei modi la seconda fase Gold del campionato Under15 Eccellenza per la Cierre Ufficio Cantù, che nel weekend è andata a sbancare il campo della Blu Orobica Bergamo con un perentorio 89-72. Di fatto un successo in rimonta per i canturini diretti da coach Matteo Bonassi che dopo aver inseguito per due quarti hanno cambiato marcia e messo la freccia nella seconda parte di gara. La Cierre Ufficio tornerà in campo sabato 1 febbraio quando ospiterà lAyers Rock Gallarate.

Il tabellino di BLU OROBICA- CIERRE UFFICIO CANTÙ 72-89

Parziali (23-15, 45-36, 58-62)

Blu Orobica: Tartaglia 17, Ngom, Ciocchetti 3, Brevi, Caselli 14, Facheris, Miotti 8, Pedersini 2, Fantini 2, Gramigna 2, Cabrera 24, Gabrieli. All. Braga.

Cierre Ufficio Cantù: Barreca, Villa 32, Leto 1, Rainoldi, Teoldi 11, Pulcinelli 2, Sellitto 11, Buzzi 6, Ferrari 9, Marelli 15, Bonavoglia 2, Gazzani. All. Bonassi, Vice All. Cipolletta.

Risultati 1° turno d'andata girone Gold

Brescia-Virtus Luino 80-62, EA7 Emporio Armani Olimpia Milano-Ayers Rock Gallarate

104-64, Robur Varese-Blu Basket Treviglio 91-69, Blu Orobica Bergamo-Cierre Ufficio Cantù 72-89.

Programma del 2° turno d'andata girone Gold

Sabato 1 febbraio EA7 Emporio Armani Olimpia Milano-Blu Basket Treviglio, ore 17,30 Cantù-Ayers Rock Gallarate; domenica 2 Robur Varese-Brescia, Virtus Luino-Blu Orobica Bergamo.