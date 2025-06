PGC: gli U15 domano Sarajevo, 9° posto alla Coppa Giove 2025

Si è chiusa ieri, domenica 15 giugno, tra gli applausi la 35esima edizione della Coppa Giove: protagonisti gli U15 di Cantù.

La Coppa Giove è anche canturina

Il prestigioso torneo internazionale di basket giovanile riservato alla categoria Under15 - Coppa Giove - si è svolto nel week-end scorso sui campi di Monza, Lissone e Villasanta. Protagonista in campo anche la squadra del Progetto Giovani Cantù, per l'occasione allenata dal tandem Alberio-Cipoletta che dopo aver chiuso il girone eliminatorio al terzo posto, ieri ha vinto la finalina per la nona posizione domando in volata il KK Ilidza BBY Sarajevo per 59-58. Per la cronaca il torneo è stato vinto dall'EA7 Olimpia Milano che in finalissima ha travolto il Buducnost Voli Podgorica per 103-61.

I risultati del girone D

Venerdì 13 giugno

1° turno: Next Hoop Badalona-Tornado Kaunas 96-68, Cantù-Urania Milano 84-53

2° turno: Next Hoop Badalona-Urania Miano 89-86, Tornado Kaunas-Cantù 80-78.

Sabato 14 giugno

3° turno: Urania Milano-Tornado Kaunas 58-85, Cantù-Next Hoop Badalona 73-95.

Classifica Girone D, Coppa Giove

Next Hoop Badalona 6; Tornado Kaunas 4; Cantù 2; Urania Milano 0.

Domenica 15 giugno

Finale 15°-16° posto: CMB Arno Basket Aurora Trescore 65-45

Finale 13°-14° posto: Urania Milano vs KKS Basket Poznan 60-48

Finale 11°-12° posto: Aurora Desio vs APL Lissone 65-57

Finale 9°-10° posto: PGC Cantù vs KK Ilidza BBY Sarajevo 59-58

Finale 7°-8° posto: APU Udine vs Estonia National Team 84-110

Finale 5°-6° posto: Next Hoops Badalona vs CMS Sports Canada 88-87

Finale 3°-4° posto Tornado Kaunas - Ayers Rock Gallarate 75-59

Finale 1°-2° posto EA7 Olimpia Milano - Buducnost Voli Podgorica 103-61

Questi i gironi della 35esima edizione

Girone A: APU Udine, Buducnost Podgorica, ICAM Munich, APL Lissone.

Girone B: EA7 Armani Olimpia Milano, Estonia National Team, Basket Poznan e Aurora Desio.

Girone C: CMSPORTS, Ayers Rock Gallarate, Ilidza Bby Sarajevo, Arno Basket.

Girone D: PGC Cantù, Tornado Kaunas, Next Hoops Badalona, Urania Milano.