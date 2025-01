PGC: gli U17 sbancano Costa Masnaga, 2° posto nel girone Centro

Gli U17 biancoblù si sono imposti in Eccellenza. Ora si attende di conoscere il cammino nella seconda fase regionale.

U17 senza freni

La squadra Under 17 del Progetto Giovani Cantù ha aperto il 2025 chiudendo la prima fase del campionato Eccellenza lombardo con una bella vittoria esterna che ha certificato il suo secondo posto nel girone Centro alle spalle dell capolista Olimpia Milano. La squadra brianzola diretta da coach Guido Saibene si è imposta nel weekend sul campo del Basket Costa Masnaga per 58-64 dopi una sfida non semplice ma sempre condotta. Ora gli under17 biancoblù attendono di conoscere il loro cammino nella seconda fase.

Il tabellino di Basket Costa-PGC Cantù 58-64

Parziali: 8-11, 22-34, 48-49

Basket Costa: Rigamonti 6, Mologni 2, Andreoni 7, Minardi, Zampeognini, Giubilo 6, Barelli 2, Tagliabue 15, Longoni 17, Scola 3, Molteni.

Generali Buelli e Rasero Cantù: Moscatelli 2, Sironi 11, Rossi 7, Castoldi 20, Fossati 4, Pizzamiglio 3, Ghirardi 2, Pozzi 11, Bagordo 2, Fortis 2, Martinalli. All. Saibene, Vice All. Bonassi, Banfi.

Classifica finale girone Centro

Olimpia Milano 28; PGC Cantù 24; Urania Milano 18; Gamma Segrate 16; Milanotre 10; Basket Costa, Aurora Desio 8; Here You Can Pavia 0.