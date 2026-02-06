PGC: gli U17 schiantano Varese e volano in finalissima regionale

La Generali Buelli&Rasero Cantù avanti tutta. La squadra del PGC, Progetto Giovani Cantù, dritta in finalissima regionale Under 17.

Gli Under 17 del PGC non si fermano

La squadra guidata da coach Antonio Visciglia dopo aver superato di slancio ottavi e quarti dei playoff, ieri sera ha dominato anche la semifinale imponendosi in casa nel derby contro la Pallacanestro Varese superata per 89-63. Una vittoria meritata per i canturini partiti subito forte e avanti di 21 punti già all’intervallo. Al rientro in campo i ragazzi di coach Visciglia hanno poi saputo gestire bene il risultato meritandosi la qualificazione alla finale lombarda contro la vincente della ssfida Olimpia Milano-Gallarate.

Il tabellino di Buelli&Rasero Cantù-Pall. Varese 89-63

Parziali: 31-18, 56-35, 77-47

Generali Buelli e Rasero Cantù: Sironi 2, Villa 9, Fossati 4, Zotti Pavlovic 20, Pizzamiglio, Ventura 23, Cozza, Fortis 8, Alexa 12, Kisvarda, Martinalli 8, Bagordo 3. All. Visciglia, Vice All. Rumi, Pietri, Girotto.

Pallacanestro Varese: Somaini 16, Fulghieri 1, Tornese 19, Dollberg 11, Balzarotti, Scola Rocchetti, De Iuliis 2, Lombardi, Dozio 4, Leto di Priolo 10. All. Todisco.