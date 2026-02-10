PGC: U15 ko nell’andata dei quarti sul campo dell’Urania

I giovani Under 15 del PGC, Progetto Giovani Cantù, stanno affrontando i quarti di finale dei playoff regionali.

Playoff regionali in salita per il PGC

Sono iniziati male i quarti di finale dei playoff regionali per la squadra Under15 del Progetto Giovani Cantù. Domenica 8 febbraio, la Cierre Ufficio si è dovuta arrendere nel match d’andata sul campo dell’Urania Milano che si è imposta per 95-76 scappando via dopo l’intervallo. Ora i canturini proveranno a impattare la serie già nella serata di oggi, martedì 10 febbraio, quando ospiteranno, alle ore 21.15, il match di ritorno.

Il tabellino di Urania Milano-Cierre Ufficio Cantù

Parziali: 27-20, 51-45, 77-58

Urania Milano: Della Noce, Zucca 4, Guidi 13, Brina 1, Crisci 3, Nappo 2, Borghi 19, Intermoio 6, Nebuloni 20, Arduino 8, Tanzi 13, Antulis 6.

Ci.Erre Ufficio Cantù: Cunio 10, Marenco 4, De Lucca, Tonetto 17, Moscatelli 4, Fioravanti 8, Terraneo 2, Colombo 7, Galimberti 9, Castoldi, Molteni 13, Torchio 2. All. Bonassi, Vice All. Pozzoli.