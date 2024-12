PGC: gli Under15 terzi alla Winter Cup di Piacenza

La squadra Under15 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù ha chiuso il suo 2024 salendo sul podio in occasione della prestigiosa decima edizione della Winter Cup.

Gli Under15 conquistano il bronzo a Piacenza

La manifestazione cestistica organizzata dal consorzio Bakery Piacenza Basket Club Young, ha visto in campo otto tra le migliori squadre d'Italia affrontarsi divise in due gironi per tre giorni di bel basket giovanile. Nella prima giornata del torneo, il 27 dicembre, i ragazzi di coach Matteo Bonassi hanno vinto entrambe le gare in cui erano impegnati, superando prima Pistoia per 97-43 e, poi, anche i padroni di casa di Piacenza per 100-27. Buona anche la seconda giornata del 28 dicembre con i canturini che hanno battuto Tortona (72-65) per poi arrendersi in semifinale contro Varese, impostasi per 86-62.

Finale terzo-quarto posto contro Tortina

Nella finale per il 3° 4° posto giocata ieri, domenica 29, la Cierre Ufficio Cantù si è nuovamente imposta contro Tortina per 68-63 mentre il torneo è stato vinto da Gallarate che in finalissima ha regolato Varese per 87-64. Un terzo posto che ha soddisfatto molto il coach canturino Matteo Bonassi: “Siamo molto contenti perché abbiamo avuto risposte positive dal gruppo in un torneo interessante con squadre Eccellenza di altri gironi italiani. Un buon terzo posto con quattro vittorie su cinque partite e sono davvero contento di quanto hanno dimostrato i nostri ragazzi sul campo".