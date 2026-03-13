PGC: gli Under16 battono Riga e volano ai quarti di finale dell’EYBL

E quarti di finale siano: PGC senza freni.
PGC ai quarti di finale
E’ iniziata benissimo e con una vittoria l’avventura dell’Acqua San Bernardo Cantù Under16 alle Superfinals di EYBL (EUROPEAN YOUTH BASKETBALL LEAGUE) l’atto finale del grande torneo europeo di categoria. Ieri la squadra brianzola diretta da coach Andrea Rumi hanno superato i padroni di casa del Riga al termine di una gara combattutissima qualificandosi per i quarti di finale in programma stasera alle ore 21.
Il tabellino di Acqua San Bernardo Cantù- Riga
Parziali: 19-29, 41-41, 61-57
San Bernardo Cantù: Barreca, Villa 20, Marelli 5, Rainoldi 6, Pulcinelli 16, Buzzi 12, Sellitto 4, Martinelli, Ferrari 2, Festi 3, Leto 8, Kisvarda 7. All. Rumi, Vice All. Girotto.
Riga Basketball: Osins 4, Dambis, Riba, Preimanis 17, Sirmais 7, Tavars 7, Mezals 25, Garancs 6, Pontags 13, Bergmanis 2.