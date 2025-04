PGC: gli Under17 sbancano anche Trieste, restano primi e imbattuti

Continua la marcia inarrestabile della squadra Under17 del PGC, Progetto Giovani Cantù.

PGC, squadra inarrestabile

Lunedì 14 aprile hanno aperto il girone di ritorno della fase Interregionale vincendo anche sul campo della Pallacanestro Trieste mantenendo così testa della classifica e imbattibilità. Decisiva la super partenza dei ragazzi diretti da coach Matteo Bonassi che hanno fin da subito incanalato la gara resistendo poi ai tentativi di rimonta dei locali. Cantù tornerà in campo già venerdì 18 aprile, in casa, contro il Borgomanero già battuto nel match d'andata.

Il tabellino di Pallacanestro Trieste- Generali Buelli e Rasero Cantù 79-84

Parziali: 14-28, 29-44, 56-70

Pallacanestro Trieste: Balde, Perini, Tobou Mouafo 22, Colussi 6, Messini 2, Facchin 16, Traversin, Buriani 6, Pernich, Crechici 18, Desobgo Sobgo, Chouenkam 9. All. Mengucci, Vice All. Scala.

Generali Buelli e Rasero Cantù: Molteni 15, Rossi 4, Zimonjic 16, Ventura 5, Gualdi 11, Malano, Fortis, Panceri 4, Alexa 4, Bandirali 9, Bagordo 10, Pavese 6. All. Bonassi, Vice All. Banfi.