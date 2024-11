PGC: gli Under17 Eccellenza sbancano Pavia 44-114

Un'altra vittoria larga e convincente per la squadra Under17 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù.

Under17 inarrestabili

La formazione diretta da coach Matteo Bonassi e griffata Generali Buelli e Rasero si è imposta nel 2° turno di ritorno del girone Centro del campionato lombardo andando a sbancare il campo dell'Here You Can Pavia oltrepassando quota 100. Davvero imperioso il 114-44 che lascia i canturini al secondo posto alle spalle della capolista EA7 Milano. Cantù tornerà in campo sabato 30 novembre, in trasferta contro il Milanotre già battuto all'andata per 61-45.

Il tabellino di HERE YOU CAN- GENERALI BUELLI E RASERO CANTU’ 44-114

Parziali: 13-30, 30-56, 37-86

Here You Can: Berna, Calegari 7, Dachille, Mauri, Russo, Rustioni, Fiume 14, Andreotti 9, Zacchetti 1, Marina 11, Bellitra, Marchesi 2. All. Fiume.

Generali Buelli e Rasero Cantù: Sironi 7, Moscatelli 4, Rossi 12, Castoldi 6, Fossati 12, Pizzamiglio 4, Ventura 20, Ghirardi 3, Pozzi 6, Bagordo 15, Fortis 13, Alexa 12. All. Saibene, Vice All. Bonassi, Banfi.