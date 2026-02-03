PGC: Gorla Cantù U19 sbanca Treviso, cala il poker e resta al comando

Continua il bel cammino del Gorla Energia Cantù Under19 del PGC, Progetto Giovani Cantù, nella fase interregionale.
PGC al comando nella fase interregionale
Nella serata di ieri, lunedì 2 febbraio, la squadra biancoblù allenata da coach Luca Ansaloni ha inanellato la quarta vittoria consecutiva nel 4° turno del girone G andando a sbancare il campo della Nutribullet Treviso per 64-75. Gara in equilibrio a lungo poi dopo l’intervallo i canturini allungano e vanno a vincere con merito. Il Gorla tornerà in campo per il 5° turno lunedì 9 febbraio quando in casa ospiterà l’Ares Tiber Roma.
Il tabellino di Nutribullet Treviso-Gorla Energia Cantù
Parziali: 11-19, 29-30, 47-55
Nutribullet Treviso: Artuso L. 3, Otuoke 2, Bedin 20, Artuso E., Guazzotti 14, Toso, Salvietti 6, Iaquinta 4, Vettori 9, Guerrini 4, Pierobon, Bajceta 2. All. Saccardo.
Gorla Energia Cantù: Molteni 9, Fossati, Redaelli 14, Zimonjic 11, Fortis 1, Panceri 5, Gualdi 5, Pavese 10, Presotto 7, Alexa, Acunzo 13. All. Ansaloni, Vice All. Banfi.