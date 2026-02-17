PGC: Gorla Cantù U19 sbanca Catanzaro e mantiene la testa

Nuovo colpo vincente per il Gorla Energia Cantù Under19 del PGC, Progetto Giovani Cantù.

Nuovo colpaccio del PGC

La squadra è tornata dalla lunga trasferta a Catanzaro con la sesta vittoria consecutiva e il primato nel girone G interregionale. Ieri, infatti, la formazione biancoblù del PGC, diretta da coach Luca Ansaloni, ha messo a segno un nuovo successo esterno domando il Basket Academy Catanzaro al termine di una partita combattuta e sempre equilibrata. I canturini solo dopo l’intervallo hanno piazzato l’allungo che poi è risultato decisivo visto che sono stati bravi a difendere il vantaggio fino al 40′. Gli U19 di Cantù torneranno in campo lunedì 23 febbraio quando alle ore 19 ospiteranno il big match al vertice contro Brescia.

Il tabellino di Basket Academy Catanzaro-Gorla Energia Cantù

Parziali: 20-20, 37-38, 51-59

Basket Academy Catanzaro: Greco 10, Pecoraro 3, Falappi, Fomba 2, Albertinazzi 13, Mazzocca, Giovannini 2, Pistoia, Giglio 13, Lucia 2, Idone 10, Dozic 15.

Gorla Energia Cantù: Molteni 15, Redaelli 9, Zimonjic 15, Fortis 2, Panceri 2, Gualdi 5, Pavese 7, Presotto 4, Alexa, Acunzo 13. All. Ansaloni, Vice All. Banfi.