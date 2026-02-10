PGC: Gorla Energia U19 avanti tutta, battuta anche la Tiber Roma

Quinto successo in altrettante partite per gli Under 19 del PGC, Progetto Giovani Cantù.
Il PGC cavalca l’onda del successo
Il Gorla Energia Cantù Under19 mantiene imbattibilità e primato nel girone interregionale G. Ieri, lunedì 9 febbraio, in serata, la squadra biancoblù diretta da coach Luca Ansaloni si è sbarazzata a domicilio anche della Tiber Roma per 92-72 grazie ad un’ottima prova corale che l’ha vista comandare dall’inizio alla fine. Cantù tornerà in campo lunedì 16 febbraio in trasferta a Catanzaro alle ore 16.30.
Il tabellino di Gorla Energia Cantù-Tiber Roma
Parziali: 24-14, 51-31, 72-50
Gorla Energia Cantù: Molteni 10, Redaelli 8, Zimonjic 4, Fortis 1, Panceri 15, Gualdi 12, Pavese 10, Presotto 9, Alexa 6, Acunzo 17. All. Ansaloni, Vice All. Banfi.