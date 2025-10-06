PGC grandi protagonisti con l’U16 a Minorca al torneo EYBL

Si è chiusa ieri, domenica 5 ottobre, la prima tappa di EYBL, l’European Youth Basketball League, in cui ha brillato il PGC.

PGC protagonista a Minorca

Uno dei tornei internazionali giovanili più prestigiosi del continente ha visto grande protagonista a Minorca la squadra del Progetto Giovani Cantù griffata San Bernardo. I ragazzi brianzoli guidati in panchina da coach Antonio Visciglia, dal 2 al 5 ottobre sono scesi in campo per giocare quattro partite internazionali totalizzando tre vittorie una sola sconfitta. Nel match d’esordio la San Bernardo ha battuto il Crew Basket per 74-71, quindi bis vincente nel secondo match contro gli inglesi del London Elite per 89-82. Nella terza sfida è arrivata la sconfitta contro la Stella Roma per 76-62 che però è stata prontamente riscattata nell’ultimo match vinto ieri contro il Santa Cruz Tenerife per 106-57. Inoltre riconoscimenti importanti anche nelle premiazioni finali: Marelli è stato scelto come miglior giocatore della squadra, mentre Villa è stato inserito nel miglior quintetto di questa prima tappa. Ricordiamo che gli Under16 di Cantù giocheranno la seconda tappa di EYBL a Borgomanero dal 29 gennaio al 2 febbraio 2026.

I tabellini delle partite degli U16 PGC

1° turno CREW BASKET – SAN BERNARDO CANTU’ 71- 74

Cantù: Barreca, Villa 24, Grisoni, Marelli 5, Rainoldi, Pulcinelli, Buzzi 9, Sellitto 6, Bonavoglia, Martinelli 7, Festa 15, Leto 8. All. Visciglia, Vice All. Pietri.

2° turno SAN BERNARDO CANTU’- LONDON ELITE 89-82

Cantù: Barreca 2, Villa 19, Grisoni, Marelli 9, Rainoldi 2, Pulcinelli 7, Buzzi 2, Bonavoglia 2, Martinelli 6, Festi 20, Leto 20. All. Visciglia, Vice All. Pietri.

3° turno STELLA EBK ROMA -SAN BERNARDO CANTU’ 76-62

Cantù: Barreca, Villa 19, Grisoni, Marelli 10, Rainoldi, Pulcinelli 8, Buzzi 2, Sellitto 5, Bonavoglia 5, Martinelli 5, Festi, Leto 8. All. Visciglia, Vice All. Pietri.

4° turno SAN BERNARDO CANTU’ – SANTA CRUZ DE TENERIFE 106-57

Cantù: Barreca 4, Villa 13, Grisoni 2, Marelli 14, Rainoldi 2, Pulcinelli 16, Buzzi 11, Sellitto, Bonavoglia 4, Martinelli 7, Festi 16, Leto 17. All. Visciglia, Vice All. Pietri.

Categorie e calendario EYBL

Under16: prima tappa 2-5 ottobre 2025 a Minorca, seconda tappa 29 gennaio-2 febbraio 2026 a Borgomanero

Under14: prima tappa 23-26 ottobre 2025 a Praga, seconda tappa a febbraio 2026 a Madrid

Under13: prima tappa dicembre 2025 a Budapest, seconda tappa 15-18 gennaio 2026 a Roseto degli Abruzzi.