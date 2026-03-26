PGC: il terzetto Ventura-Zotti-Bagordo convocato con l’Italia U17 

C’è anche un terzetto di cestisti del PGC, Progetto Giovani Cantù ta i 20 convocati dal ct azzurro Michele Catalani per il primo raduno stagionale della Nazionale Under 17.
PGC, cestiti vestiti d’azzurro
Il raduno, per il terzetto del PGC, svolgerà presso il Centro Sportivo Novarello di Granozzo con Monticello (No) dal 2 al 4 aprile. I tre brianzoli chiamati in azzurro sono Simone Ventura, Federico Bagordo e Lorenzo Zotti Pavlovic. La Nazionale Under 17 si prepara ad affrontare un percorso di preparazione in vista del Mondiale di categoria, in programma quest’estate dal 27 giugno al 5 luglio a Istanbul (Turchia), pronta ad ospitare per la seconda volta consecutiva la manifestazione. L’Italia nella rassegna iridata è stata inserita nel girone A e nella prima fase sfiderà proprio il Team Usa, con Francia e Giappone a completare la finestra
Convocati con l’Italia Under17
Alba Alessandro 2009 Aquila Basket Trento
Bagordo Federico 2009 Pallacanestro Cantù
Baldasseroni Guglielmo 2009 Pall. Reggiana
Bjedov Damian 2009 Amici Pall. Udinese
Bonomi David Jack 2009 Oneteam Basket Forlì
Chouenkam Andrea 2009 Pall. Olimpia Milano
Flauto Cosimo 2009 Pistoia Basket 2000
Leonardi Riccardo 2009 Victoria Libertas Pall.
Lojacono Paolo 2009 Reyer Venezia Mestre
Maiorano Pietro 2009 Stella Azzurra Basketball Academy
Milazzo Marco 2009 Virtus Pall. Bologna
Miranda Bosio Mateus 2009 CAB Stamura Basket Ancona
Nicolodi Leonardo 2009 Pall. Olimpia Milano
Pecere Nicolò 2009 Fortitudo Basket Francavilla
Ronci Nicolò 2009 Basket Santarcangelo
Ruggeri Mattia 2009 Basket Santarcangelo
Santini Lapo 2009 Orange1 Basket Bassano
Ventura Simone 2009 Pallacanestro Cantù
Vogogna Jacopo 2009 Pall. Olimpia Milano
Zotti Pavlovic Lorenzo 2009 Pallacanestro Cantù