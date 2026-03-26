PGC: il terzetto Ventura-Zotti-Bagordo convocato con l’Italia U17 

C’è anche un terzetto di cestisti del PGC, Progetto Giovani Cantù ta i 20 convocati dal ct azzurro Michele Catalani per il primo raduno stagionale della Nazionale Under 17.

PGC, cestiti vestiti d’azzurro

Il raduno, per il terzetto del PGC, svolgerà presso il Centro Sportivo Novarello di Granozzo con Monticello (No) dal 2 al 4 aprile. I tre brianzoli chiamati in azzurro sono Simone Ventura, Federico Bagordo e Lorenzo Zotti Pavlovic. La Nazionale Under 17 si prepara ad affrontare un percorso di preparazione in vista del Mondiale di categoria, in programma quest’estate dal 27 giugno al 5 luglio a Istanbul (Turchia), pronta ad ospitare per la seconda volta consecutiva la manifestazione. L’Italia nella rassegna iridata è stata inserita nel girone A e nella prima fase sfiderà proprio il Team Usa, con Francia e Giappone a completare la finestra

Convocati con l’Italia Under17

Alba Alessandro 2009 Aquila Basket Trento

Bagordo Federico 2009 Pallacanestro Cantù

Baldasseroni Guglielmo 2009 Pall. Reggiana

Bjedov Damian 2009 Amici Pall. Udinese

Bonomi David Jack 2009 Oneteam Basket Forlì

Chouenkam Andrea 2009 Pall. Olimpia Milano

Flauto Cosimo 2009 Pistoia Basket 2000

Leonardi Riccardo 2009 Victoria Libertas Pall.

Lojacono Paolo 2009 Reyer Venezia Mestre

Maiorano Pietro 2009 Stella Azzurra Basketball Academy

Milazzo Marco 2009 Virtus Pall. Bologna

Miranda Bosio Mateus 2009 CAB Stamura Basket Ancona

Nicolodi Leonardo 2009 Pall. Olimpia Milano

Pecere Nicolò 2009 Fortitudo Basket Francavilla

Ronci Nicolò 2009 Basket Santarcangelo

Ruggeri Mattia 2009 Basket Santarcangelo

Santini Lapo 2009 Orange1 Basket Bassano

Ventura Simone 2009 Pallacanestro Cantù

Vogogna Jacopo 2009 Pall. Olimpia Milano

Zotti Pavlovic Lorenzo 2009 Pallacanestro Cantù