PGC in festa: a coach Saibene la Palma di Bronzo del Coni

Ancora belle notizie in casa del Progetto Giovani Cantù. A ricevere un riconoscimento dal Coni è stato coach Saibene.

Palam di Bronzo a coach Saibene

Giusto il tempo di festeggiare la qualificazione alla fase interregionale conquistata della squadra Under17 griffata Generali Buelli e Rasero, tra le prime quattro squadre della Lombardia, ed ecco che il club brianzolo celebra un altro alloro prestigioso. Un riconoscimento che impreziosisce il traguardo appena tagliato dagli Under17 e che, soprattutto, premia la lunga carriera del loro coach Guido Saibene. All'esperto tecnico biancoblù in queste ore il Coni ha comunicato, infatti, che gli verrà conferita la Parma di Bronzo del Coni al merito Tecnico per l’anno 2023 in riconoscimento dei risultati ottenuti in qualità di allenatore sportivo. «Sono sincero - commenta Saibene - questa è davvero una piacevole sorpresa che voglio condividere assolutamente con tutte le persone con cui ho avuto il privilegio di collaborare e sono parte di questo inaspettato riconoscimento». Il premio gli verrà assegnato prossimamente nel corso di una cerimonia predisposta dal comitato territoriale del Coni di Como.

Prestigiosa qualificazione

Intanto, il tecnico di Cantù è voluto tornare anche sulla prestigiosa qualificazione centrata dei suoi ragazzi: «Sono davvero felice per questo obiettivo raggiunto - sottolinea coach Saibene - perché venivamo da un periodo non semplice caratterizzato da alcuni infortuni ma i ragazzi si sono meritatamente guadagnati l’accesso alla seconda fase interregionale mai scontata anche alla luce degli imprevisti che ci sono capitati. Ci tengo quindi a ringraziare non solo i ragazzi ma la squadra degli allenatori così come tutto lo staff medico-sanitario, i dirigenti e tutti coloro che ci affiancano e assistono. Sono orgoglioso del lavoro che stiamo facendo insieme e che vogliamo proseguire anche ora che andremo a misurarci con squadre molto forti nella seconda fase».