Pallacanestro giovanile

PGC: la Buelli e Rasero Cantù U17 chiude al 6° posto il Torneo Internazionale di Bellinzona

Terminata ieri l'esperienza oltrefrontiera della squadra brianzola alla kermesse in Svizzera.

PGC: la Buelli e Rasero Cantù U17 chiude al 6° posto il Torneo Internazionale di Bellinzona

Cantù · 07/04/2026 alle 10:44

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Si è chiusa al sesto posto la bella avventura della Buelli e Rasero Cantù Under17 del PGC nel prestigioso Torneo Internazionale di Bellinzona.

PGC sesti al Torneo Internazionale di Bellinzona

Nella serata di ieri, domenica 6 aprile, la squadra biancoblù diretta da coach Antonio Visciglia del PGC – Progetto Giovani Cantù – si è arresa di misura nella finalina per il 5°-6° posto alla Fortitudo Bologna per 62-64, al termine di una gara molto combattuta e giocata sempre sul filo dell’equilibrio.

Tabellino finale: 5°-6° Cantù-Fortitudo Bologna (62-64)

Generali Buelli e Rasero Cantù: Villa 10, Fossati 7, Zotti Pavlovic 4, Pizzamiglio 2, Ventura 23, Venturato 2, Cozza 2, Fortis 4, Alexa 2, Chinedun, Bagordo, Ring 6. All. Visciglia, Vice All. Rumi, Pietri, Girotto.
Fortitudo Bologna: Mauri 10, Bentivogli 4, Campomori 21, Noferini 3, Pappolla, Zedda 10, Gardenghi 3, Paloscia 8, Piermaria 1, Omeregie 1, Ansaloni 3, Doumboya.

Antonio Visciglia torna a Cantù
Antonio Visciglia coach Under17 PGC Cantù

Il tabellino semifinale Cantù-KK Ilirija (85-74)

Generali Buelli e Rasero Cantù: Sironi 4, Fossati 5, Zotti Pavlovic 9, Pizzamiglio, Ventura 33, Venturato 2, Pozzi 1, Fortis 4, Chinedun 7, Martinalli, Bagordo 7, Ring 13. All. Visciglia, Vice All. Rumi, Pietri, Girotto.
KK Ilirija: Tubic 6, Slovsa 2, Lampe, Dolisak 2, Pirnat 4, Anderlic 12, Hajder, Kisin 18, Scetinec 4, Zebalc, Manfreda 10, Kovacevic 16.

Girone eliminatorio

Tabellino seconda gar Nazionale Svizzera-Cantù 106-87

Swiss National Team: Keredzin 9, Filipovic 16, Lebrun 7, Bigirindavyi 2, Stadler 11, Zumstein 15, Anyamele 16, Pariat 1, Riboni 14, Diallo 7, Turati 8.

Generali Buelli e Rasero Cantù: Sironi 3, Villa 5, Fossati 7, Pizzamiglio 9, Venturato 13, Pozzi 4, Cozza 5, Fortis 5, Alexa 4, Chinedun 9, Martinalli 7, Ring 16. All. Visciglia, Vice All. Rumi, Pietri, Girotto.

Il tabellino prima gara Aber Pro-Cantù 77-88

Taber Pro: Garcia 11, Vicente 18, Esteves 11, Drocco 9, Martin 2, Morichetti 8, Rodriguez 2, Camacho 6, Skoropad 3, Jimenez 7, Lopez.

Generali Buelli e Rasero Cantù: Sironi 12, Villa 18, Fossati, Pizzamiglio, Venturato 2, Pozzi 8, Cozza, Fortis 19, Alexa, Chinedun 9, Martinalli 3, Ring 17. All. Visciglia, Vice All.Pietri, Girotto, Besio.

PGC U17 a segno a Bellinzona
PGC U17 sesta a Bellinzona – foto social PGC
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