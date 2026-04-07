PGC: la Buelli e Rasero Cantù U17 chiude al 6° posto il Torneo Internazionale di Bellinzona

Si è chiusa al sesto posto la bella avventura della Buelli e Rasero Cantù Under17 del PGC nel prestigioso Torneo Internazionale di Bellinzona.
PGC sesti al Torneo Internazionale di Bellinzona
Nella serata di ieri, domenica 6 aprile, la squadra biancoblù diretta da coach Antonio Visciglia del PGC – Progetto Giovani Cantù – si è arresa di misura nella finalina per il 5°-6° posto alla Fortitudo Bologna per 62-64, al termine di una gara molto combattuta e giocata sempre sul filo dell’equilibrio.
Tabellino finale: 5°-6° Cantù-Fortitudo Bologna (62-64)
Generali Buelli e Rasero Cantù: Villa 10, Fossati 7, Zotti Pavlovic 4, Pizzamiglio 2, Ventura 23, Venturato 2, Cozza 2, Fortis 4, Alexa 2, Chinedun, Bagordo, Ring 6. All. Visciglia, Vice All. Rumi, Pietri, Girotto.
Fortitudo Bologna: Mauri 10, Bentivogli 4, Campomori 21, Noferini 3, Pappolla, Zedda 10, Gardenghi 3, Paloscia 8, Piermaria 1, Omeregie 1, Ansaloni 3, Doumboya.
Il tabellino semifinale Cantù-KK Ilirija (85-74)
Generali Buelli e Rasero Cantù: Sironi 4, Fossati 5, Zotti Pavlovic 9, Pizzamiglio, Ventura 33, Venturato 2, Pozzi 1, Fortis 4, Chinedun 7, Martinalli, Bagordo 7, Ring 13. All. Visciglia, Vice All. Rumi, Pietri, Girotto.
KK Ilirija: Tubic 6, Slovsa 2, Lampe, Dolisak 2, Pirnat 4, Anderlic 12, Hajder, Kisin 18, Scetinec 4, Zebalc, Manfreda 10, Kovacevic 16.
Girone eliminatorio
Tabellino seconda gar Nazionale Svizzera-Cantù 106-87
Swiss National Team: Keredzin 9, Filipovic 16, Lebrun 7, Bigirindavyi 2, Stadler 11, Zumstein 15, Anyamele 16, Pariat 1, Riboni 14, Diallo 7, Turati 8.
Generali Buelli e Rasero Cantù: Sironi 3, Villa 5, Fossati 7, Pizzamiglio 9, Venturato 13, Pozzi 4, Cozza 5, Fortis 5, Alexa 4, Chinedun 9, Martinalli 7, Ring 16. All. Visciglia, Vice All. Rumi, Pietri, Girotto.
Il tabellino prima gara Aber Pro-Cantù 77-88
Taber Pro: Garcia 11, Vicente 18, Esteves 11, Drocco 9, Martin 2, Morichetti 8, Rodriguez 2, Camacho 6, Skoropad 3, Jimenez 7, Lopez.
Generali Buelli e Rasero Cantù: Sironi 12, Villa 18, Fossati, Pizzamiglio, Venturato 2, Pozzi 8, Cozza, Fortis 19, Alexa, Chinedun 9, Martinalli 3, Ring 17. All. Visciglia, Vice All.Pietri, Girotto, Besio.