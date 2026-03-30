PGC: la Buelli e Rasero Cantù U17 spegne la Stella Azzurra

Continua la marcia vincente e imbattuta della Buelli e Rasero Cantù Under17 del PGC – Progetto Giovani Cantù – nel girone interregionale.
PGC in testa al girone
Ieri, domenica 29 marzo, la squadra biancoblù diretta da coach Antonio Visciglia ha centrato il quinto successo consecutivo vincendo sul campo della Stella Azzurra e chiudendo a punteggio pieno in testa il girone d’andata. Gli Under17 torneranno in campo il 12 aprile quando apriranno il ritorno ospitando il San Lazzaro.
Il tabellino di Stella Azzurra Basket Academy-Buelli e Rasero Cantù
Parziali: 18-26, 37-51, 59-75
Stella Azzurra Basketball Academy: Longo, Simeoni 5, Scian 7, Ursi 9, Rebernik 2, Santarossa 1, Piccirillo 2, Sciutto Martelotto, Spescha 3, Benedictis, Sarr 12, Maiorano 27. All. Di Meglio.
Generali Buelli e Rasero Cantù: Sironi 9, Villa 6, Fossati, Zotti Pavlovic 8, Pizzamiglio 6, Ventura 43, Pozzi 3, Cozza, Fortis 8, Alexa 6, Bagordo 6, Ring 11. All. Visciglia, Vice All. Rumi, Pietri, Girotto.