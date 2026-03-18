PGC: la Buelli e Rasero Cantù U17 sbanca il campo del San Lazzaro

Seconda vittoria consecutiva nel girone Interregionale Under17 per la Generali Buelli e Rasero Cantù del PGC, Progetto Giovani Cantù.
PGC, bella vittoria per gli U17
Nella serata di ieri, martedì 17 marzo, la squadra del PGC ha sbancato il campo del San Lazzaro per 74-83 al termine di una gara in equilibrio nel primo quarto e poi sempre condotta dai ragazzi di coach Antonio Visciglia. Gli U16 canturini torneranno in campo già domani sera, giovedì 19, quando per il 3° turno di andata renderanno visita alle ore 20.15 al Basket Padova.
Il tabellino di BSL San Lazzaro-Generali Buelli e Rasero Cantù
Parziali: 21-22, 32-45, 54-68
BSL San Lazzaro: Maranesi, Cortijo 8, Guizzardi 6, Zaffarani 5, Betti 32, Midulla 8, De Vito, Sereni, Bertocchi 9, Negrini 6, Olmi, Lacchei.
Generali Buelli e Rasero Cantù: Sironi, Villa 9, Fossati 3, Zotti Pavlovic 7, Pizzamiglio 2, Ventura 30, Pozzi 2, Cozza, Fortis 8, Alexa 6, Bagordo 5, Ring 11. All. Visciglia, Vice All. Besio.