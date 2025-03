PGC: la Ceam Cantù domina il derby Under17 contro Erba

Per il PGC, Progetto Giovani Cantù, nuova prova superata alla gran lunga dalla compagine Under17.

PGC a segno

Ancora un sigillo importante in casa del Progetto Giovani Cantù. Merito della Ceam Under17 che continua la sua corsa al vertice del suo campionato grazie a una nuova prova di forza. Sabato 29 marzo, infatti, la squadra diretta da coach Andrea Rumi ha dominato il derby lariano superando in casa Le Bocce Erba per 81-45 al termine di una gara condotta fin dall'inizio.

Il tabellino di Ceam Cantù - Le Bocce Erba 81-45

Parziali: (26-11, 44-27, 63-35)

Ceam Cantù: Sampietro 1, Imperiali 14, Pirini, Terzaghi 6, Invernizzi 5, De Lucca M. 6, Olgiati 7, Varani 2, Cassa 2, Cozza 12, De Lucca A. 18, Corti 8. All. Rumi, Vice All. Besio.

Le Bocce Erba: Vismara 2, Locatelli, Galluzzo, Provenzano 2, Arena 5, Frigerio, Croci, Mattioli 8, Clerici 8, Ratti 3, Vitali 8, Corti 7. All. Duzioni.