PGC: Cierre Uffico U15 ko con Urania nel ritorno dei quarti

Niente da fare per la Cierre Ufficio Cantù Under15 del PGC, Progetto Giovani Cantù, che ieri sera ha perso anche la gara di ritorno dei quarti.

Brutto stop per gli Under 15 del PGC

Perdendo anche la gara di ritorno dei quarti di finale playoff per mano dell’Urania Milano, gli Under 15 del PGC hanno visto spegnersi le speranze di qualicazione per le semifinali lombarde di categoria. La squadra biancoblù diretta da coach Matteo Bonassi dopo aver perso la gara di andata a Milano per 95-76, ieri sera doveva vincere per mandare la serie alla terza partita ed invece ha dovuto arrendersi dopo una sfida molto combattuta e ben giocata che si è decisa all’overtime a favore degli ospiti.

Questo il commento a fine gara del coach canturino Bonassi: “Sì abbiamo giocato davvero un’ottima partita ma purtroppo non è bastata ad evitare la sconfitta al supplementare. Volevamo portare la serie a gara 3 ma non ci siamo riusciti. I ragazzi però sono stati davvero molto bravi e ora pensiamo alle partite che vanno dal 5° all’8° posto per provare ad acciuffare l’ultimo pass utile per accedere agli spareggi interregionali. Ora aspettiamo di conoscere i nostri prossimi avversari”.

Tabellino della gara di ritorno dei quarti di finale playoff

Cierer Ufficio Cantù- Urania Milano 89-92 dist

Parziali: 17-20, 33-37, 53-58, 78-78

Ci.Erre Ufficio Cantù: Cunio 23, Marenco, Sanvito, Tonetto 7, Moscatelli, Fioravanti 5, Ferretto 18, Terraneo, Colombo 13, Galimberti 1, Molteni 5, Torchio 17. All. Bonassi, Vice All. Pozzoli.

Urania Milano: Della Noce, Trucco, Guidi 13, Brina 4, Colzani, Borghi 11, Intermoio, Nebuloni 13, Visconti, Arduino 12, Tanzi 29, Antulis 10.