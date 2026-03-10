PGC: la Geneco Cantù U13 ko nel ritorno degli ottavi di finale con l’Olimpia Milano

E’ una sconfitta quella portata a casa dalla Geneco Cantù U13 del PGC.

PGC ko agli ottavi di finale

Niente da fare per la Geneco Cantù Under13 (abbinata agli Oklahoma City Thunder) che ha dovuto arrendersi anche nel gara di ritorno degli ottavi di finale dei playoff regionali Gold alla corazzata Olimpia Milano (Chicago Bulls). Dopo aver perso in casa l’andata per 44-71 i giovani canturini diretti da coach Matteo Alberio ci hanno provato nella seconda sfida ma nonostante una buona prova corale, hanno dovuto inseguire senza mai riaprire la contesa. Alla fine Milano ha vinto volando ai quarti di finale per il titolo regionale Gold.

Il tabellino di Olimpia Milano-Geneco Cantù

Parziali: 20-10, 36-21, 50-28

Geneco Cantù: Bianchi 10, Casati 2, Neuman 8, Sellitto 3, Basile 7, Valsiglio 4, Reclari 2, Novelli 6, Manalo 4, Balestrini 2, Guglielmetti 2, Marzoli. All. Alberio, Vice All. Besio.