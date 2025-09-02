PGC: la squadra Under19 Eccellenza è inserita nel girone C

Il Progetto Giovani Cantù – in particolare la squadra Under19 Eccellenza – ha scoperto il suo percorso in campionato.

Eccellenza lombarda

La Federazione Italiana Pallacanestro ha reso noti i 12 gironi in cui sono state suddivise le 72 squadre che parteciperanno al campionato Under19 Eccellenza 2025/26. Tra queste c’è anche la squadra del Progetto Giovani Cantù che sotto la guida di coach Luca Ansaloni è stata inserita nel girone C tutto lombardo. A breve saranno resi noti i calendari della regular season.

Il girone C Under19

Pallacanestro Cantù

Pallacanestro Varese

Robur et Fides Varese

Ayers Rock Gallarate

Aba Legnano

Varese Academy

Formula Under19 Eccellenza

La prima fase con girone all’italiana si giocherà dal 6 ottobre al 15 dicembre e promuoverà le prime 4 classificate alla seconda fase che invece si svolgerà dal 12 gennaio al 4 maggio e vedrà le 48 squadre qualificate divise in due fasce con tre gironi da otto ciascuno. La prima classificata degli otto gironi si qualificherà direttamente alle finali nazionali mentre le altre otto finaliste usciranno dagli spareggi successivi. Le finali nazionali si giocheranno dall’1 al 7 giugno con le migliori 16 squadre qualificate in lotta per lo scudetto.