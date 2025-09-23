PGC: l’U15 Eccellenza inviata al Torneo Talents in play a Roseto

Nuovo importante appuntamento attende le Eccellenze del PGC, Progetto Giovani Cantù.

PGC al Torneo Talents

La squadra Under15 Eccellenza diretta da coach Matteo Bonassi è stata invitata a partecipare a Talents in play il nuovo prestigioso torneo U15 organizzato da Roseto Basket Academy che scatterà nel prossimo week-end. Un torneo che vede al via otto formazioni della categoria Under15 maschile: dai padroni di casa del Roseto Basket Academy al PGC Cantù, dalla VL Pesaro alla Pallacanestro Forlì, dall’Academy Scafati Basket all’OrSa Basket Barcellona, dal Napoli bBasket all’Unibasket Lanciano. Il torneo si strutturerà su tre appuntamenti in tre weekend nell’arco della stagione sportiva. Il primo come detto è in programma già dal 26 al 28 settembre presso il PalaMaggetti di Roseto, quindi, seguiranno il secondo evento dal 6 all’8 dicembre e infine il terzo e ultimo appuntamento è fissato per il 14-15 febbraio 2026.