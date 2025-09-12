PGC: l’U19 debutterà in campionato contro la Varese Academy

La squadra Under19 del PGC, Progetto Giovani Cantù debutterà nel campionato Eccellenza 2025/26 lunedì 6 ottobre quando ospiterà la Varese Academy.

Debutto in vista per l’Under19 del PGC

E’ stato reso noto infatti il calendario ufficiale della prima fase del girone C dove è stata inserita la formazione brianzola diretta da coach Luca Ansaloni. La prima fase a girone all’italiana si giocherà dal 6 ottobre al 15 dicembre e promuoverà le prime 4 classificate alla seconda fase che invece si svolgerà dal 12 gennaio al 4 maggio e vedrà le 48 squadre qualificate divise in due fasce con tre gironi da otto ciascuno.

Il girone C Under19

Pallacanestro Cantù

Pallacanestro Varese

Robur et Fides Varese

Ayers Rock Gallarate

Aba Legnano

Varese Academy

Il calendario di Cantù Under19 nel nel girone C

1° turno Pallacanestro Cantù-Varese Academy andata 6 ottobre, ritorno 11 novembre

2° turno Accademia Altomilanese-Pallacanestro Cantù andata 13 ottobre, ritorno 17 novembre

3° turno Pallacanestro Cantù-Pallacanestro Varese andata 20 ottobre, ritorno 24 novembre

4° turno Ayers Rock Gallarate-Pallacanestro Cantù andata 27 ottobre, ritorno 8 dicembre

5° turno Pallacanestro Cantù-Robur Varese andata 3 novembre, ritorno 15 dicembre