PGC: l'Under17 debutterà in campionato con l'Urania Milano

Sulla scia del recente successo ottenuto al prestigioso Summer JIT di Lissone, la squadra Under17 Eccellenza del PGC, Progetto Giovani Cantù si prepara a tornare in campo nel prossimo weekend per partecipare al Torneo di Costa Masnaga.

Per il PGC girone Centro

Intanto, il team biancoblù diretto da coach Guido Saibene conosce già il suo cammino nel campionato U17 lombardo 2024/25. Il PGC è stato inserito nel girone Centro e debutterà il 25 settembre sul campo dell'Urania Milano. L'esordio casalingo invece avverrà il 2 ottobre contro Here You Can Pavia. La prima fase si concluderà l'11 gennaio 2025.

Questo il calendario completo nel girone C U17

1° turno Urania Milano-Progetto Giovani Cantù (andata 25/9, ritorno 13/11)

2° turno Progetto Giovani Cantù-Here You Can Pavia (andata 2/10, ritorno 23/11)

3° turno Progetto Giovani Cantù-Milanotre (andata 9/10, ritorno 1/12)

4° turno Olimpia Milano-Progetto Giovani Cantù (andata 18/10, ritorno 4/12)

5° turno Progetto Giovani Cantù-Aurora Desio (andata 23/10, ritorno 11/12)

6° turno Gamma Segrate-Progetto Giovani Cantù (andata 3/11, ritorno 18/12)

7° turno Progetto Giovani Cantù-Limonta Costa Masnaga (andata 6/11, ritorno 11/1).