Pallacanestro giovanile

PGC: l’Uniweb Cantù U14 sbanca Varese e consolida il primato nel girone B

Vittoria numero 19 per la squadra biancoblù che mantiene la vetta della classifica.

PGC: l’Uniweb Cantù U14 sbanca Varese e consolida il primato nel girone B

Cantù · 17/03/2026 alle 18:25

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Il week-end ha regalato un’altra vittoria importante per l’Uniweb Cantù Under14 Gold del PGC, Progetto Giovani Cantù.

Il PGC vince anche a Varese

Sbancando con autorità il campo della Robur et Fides Varese per 59-90, gli Under 14 del PGC si confermano in vetta al girone B lombardo in coabitazione con l’Hub del Sempione. Partenza lanciata per i biancoblù diretti da coach Matteo Bonassi che hanno perso subito il largo per poi non voltarsi più indietro con tutti i ragazzi a segno. L’Uniweb tornerà in campo il 26 marzo quando ospiterà il big match che vale il primato proprio contro l’Hub del Sempione già battuto all’andata per 59-80.

Il tabellino di Robur Varese-Uniweb Cantù

Parziali: 11-28, 19-52, 38-70.
Uniweb Cantù: Mascheroni 6, Formenti 11, Bazzi, Lombardi 3, Olgiati F. 2, Gallinoni 10, Balestrini 5, Galimberti 10, Moscatelli 14, Santonastasi 6, Olgiati R. 17, Aiolfi 6. All. Bonassi, Vice All. Cipolletta.

Uniweb U14 Cantù-
Uniweb U14 Cantù 
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