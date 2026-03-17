PGC: l’Uniweb Cantù U14 sbanca Varese e consolida il primato nel girone B

Il week-end ha regalato un’altra vittoria importante per l’Uniweb Cantù Under14 Gold del PGC, Progetto Giovani Cantù.
Il PGC vince anche a Varese
Sbancando con autorità il campo della Robur et Fides Varese per 59-90, gli Under 14 del PGC si confermano in vetta al girone B lombardo in coabitazione con l’Hub del Sempione. Partenza lanciata per i biancoblù diretti da coach Matteo Bonassi che hanno perso subito il largo per poi non voltarsi più indietro con tutti i ragazzi a segno. L’Uniweb tornerà in campo il 26 marzo quando ospiterà il big match che vale il primato proprio contro l’Hub del Sempione già battuto all’andata per 59-80.
Il tabellino di Robur Varese-Uniweb Cantù
Parziali: 11-28, 19-52, 38-70.
Uniweb Cantù: Mascheroni 6, Formenti 11, Bazzi, Lombardi 3, Olgiati F. 2, Gallinoni 10, Balestrini 5, Galimberti 10, Moscatelli 14, Santonastasi 6, Olgiati R. 17, Aiolfi 6. All. Bonassi, Vice All. Cipolletta.