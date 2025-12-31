PGC: l’Uniweb Cantù U14 supera Trieste e Torino e vola in finale al Memorial Zanatta

I ragazzi dell’Under14 del PGC, Progetto Giovani Cantù, stanno collezionando successi e soddisfazione, volando in finale al Memorial Zanatta.

PGC da urlo

L’Uniweb Cantù Under14 cala il poker vincente e vola in finalissima al Memorial Andrea Zanatta 2025, il prestigioso torneo organizzato dall’Umana Reyer Venezia, che ha coinvolto sedici tra le migliori Under 14 d’Italia dal 27 dicembre e che si è chiuso ieri, martedì 30 dicembre, alle 18, proprio con la finalissima Venezia-Cantù. Lunedì 29 la squadra canturina diretta da coach Matteo Bonassi dopo aver messo a segno il terzo successo consecutivo dominando Trieste, ha poi vinto in scioltezza anche la semifinale contro GranTorino meritandosi quindi l’accesso all’atto finale del prestigioso torneo nazionale contro la squadra locale dei Venezia.

Il tabellino della terza partita Uniweb-Pallacanestro Trieste

Parziali: 19-14, 43-29, 65-31.

Uniweb: D’Aloia 2, Mascheroni 2, Formenti 11, Bazzi 3, Lombardi 6, Olgiati F. 9, Gallinoni 11, Balestrini 3, Moscatelli 9, Olgiati R. 21, Aiolfi 3, La Pietra. All. Bonassi, Vice All. Cipolletta.

Il tabellino della semifinale, PGC vince

Parziali: 19-12, 50-25, 60-44

Uniweb Cantù: D’Aloia 2, Mascheroni 4, Formenti 3, Bazzi 4, Lombardi 3, Olgiati F. 5, Gallinoni 4, Balestrini 17, Moscatelli 2, Olgiati R. 29, Aiolfi 2, La Pietra 8. All. Bonassi, Vice All. Cipolletta.

Grantorino Basketball Draft: Bellora 2, Dell’Atti 5, Fissore 8, Vische 17, Iozzia 9, Stuardi 10, Filippa, Busso 7, Grossi 2, Suppo 2, Franchetto 2, Cerutti. All. Rabbia.