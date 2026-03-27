PGC: l’Uniweb Cantù U14 vince il big match con l’Hub del Sempione e si garantisce il primato

Grande vittoria quella messa a segno ieri sera dall’Uniweb Cantù del PGC, Progetto Giovani Cantù.

PGC in vetta

Nella serata di ieri, giovedì 26 marzo, nel big match per il primo posto nel girone B Lombardo. La squadra brianzola diretta da coach Matteo Bonassi infati ha vinto lo scontro diretto valido per il penultimo turno della prima fase regionale superando in casa per 84-53 l’Hub del Sempione al termine di una super prestazione corale. Dopo un primo quarto equilibrato l’Uniweb ha carburato, cambiato marcia per poi scappare via senza più fermarsi. Cantù ora è sola in testa e chiuderà il girone Gold sabato 28 ospite del Future Basket già battuto all’andata per 135-20.

Il tabellino di Uniweb Cantù-Hub del Sempione

Parziali: 20-19, 43-34, 67-45)

Uniweb Cantù: Mascheroni 12, Formenti 2, Bazzi 4, Lombardi 4, Olgiati F. 4, Balestrini 3, Galimberti 18, Moscatelli 12, Santonastasi 11, Olgiati R. 12, Aiolfi 2. All. Bonassi, Vice All. Cipolletta.