Pallacanestro giovanile

PGC: l’Uniweb Cantù U14 vince il big match con l’Hub del Sempione e si garantisce il primato

Ieri sera la squadra brianzola ha dominato lo scontro al vertice nel girone B.

PGC: l’Uniweb Cantù U14 vince il big match con l’Hub del Sempione e si garantisce il primato

Cantù · 27/03/2026 alle 16:20

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Grande vittoria quella messa a segno ieri sera dall’Uniweb Cantù del PGC, Progetto Giovani Cantù.

PGC in vetta

Nella serata di ieri, giovedì 26 marzo, nel big match per il primo posto nel girone B Lombardo. La squadra brianzola diretta da coach Matteo Bonassi infati ha vinto lo scontro diretto valido per il penultimo turno della prima fase regionale superando in casa per 84-53 l’Hub del Sempione al termine di una super prestazione corale. Dopo un primo quarto equilibrato l’Uniweb ha carburato, cambiato marcia per poi scappare via senza più fermarsi. Cantù ora è sola in testa e chiuderà il girone Gold sabato 28 ospite del Future Basket già battuto all’andata per 135-20.

Il tabellino di Uniweb Cantù-Hub del Sempione

Parziali: 20-19, 43-34, 67-45)
Uniweb Cantù: Mascheroni 12, Formenti 2, Bazzi 4, Lombardi 4, Olgiati F. 4, Balestrini 3, Galimberti 18, Moscatelli 12, Santonastasi 11, Olgiati R. 12, Aiolfi 2. All. Bonassi, Vice All. Cipolletta.

Uniweb U14 Cantù-
Uniweb U14 Cantù prima nel girone B lombardo
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